Corriere di Torino: "Anche Izzo. C'è il Toro nell'Italia che vince"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere di Torino apre con un titolo sull'Italia e sui tanti granata in Nazionale: "Anche Izzo. C'è il Toro nell'Italia che vince". "Non mi aspettavo davvero di partire titolare, il CT me lo ha comunicato solo poco prima. Lui tratta tutti allo stesso modo e lo ringrazio per la fiducia. Abbiamo fatto un’ottima gara, erano proprio tosti. Se mi confermerei? Sì, spero di sì", queste le parole di Armando Izzo a fine gara. Dopo Belotti, che ha trascinato l'Italia in Armenia, ieri è toccato ad Izzo partire titolare in azzurro.