Corriere di Torino: "Ansaldi verso il rinnovo. Rodriguez, oggi si potrebbe chiudere"

"Ansaldi verso il rinnovo. Rodriguez, oggi si potrebbe chiudere", titola il Corriere di Torino in apertura di sezione sportiva. Ieri c’è stato un altro incontro a Casa Milan per Rodriguez. Si è registrato un passetto in avanti sull’intesa per il valore del cartellino: in partenza il Milan chiedeva 3,8 milioni, il Torino ne proponeva 2. I due club sono più vicini, ma l’accordo non è ancora chiuso al 100%. Rimanendo sul tema laterali, c’è un passo in avanti anche per il rinnovo di Cristian Ansaldi. L’arrivo di Rodriguez non pare un ostacolo, vista la duttilità dell’argentino. Il Torino vuole prolungare il suo contratto e Cristian desidera restare in granata, ma dovrà accettare una riduzione dell’ingaggio. I dialoghi continuano e dopo il primo no del giocatore, Vagnati sta riuscendo a convincerlo a dire sì prolungando il suo matrimonio col Toro.