Corriere di Torino apre con i granata: "Torino, Lyanco la prima scelta"

Spazio al Torino nelle pagine sportive del Corriere di Torino, che si concentra sul futuro di Lyanco. “Lyanco, la prima scelta. Il Bologna lo vuole, il Brasile lo prepara per Tokyo: il Toro e Mazzarri lo aspettano a Bormio”.

Conte all’Inter - Spazio anche al trasferimento del tecnico salentino sulla panchina dell’Inter: “Conte spacca in due anche la città”. E ancora: “Bandiera della Juve in campo e fuori, qui ha casa e investimenti. Petizione online a 11mila voti per togliergli la stella allo Stadium”.