Corriere di Torino: "Avvinto come Edera. Il Toro col Parma studia un nuovo attacco"

"Avvinto come Edera". Questo gioco di parole, che coinvolge Simone Edera, appunto, esterno offensivo del Toro, è il titolo dell'articolo del Corriere di Torino nella pagina sportiva odierna. Nel resto della titolazione si legge: "Il Torino prepara la sfida al Parma studiando un nuovo attacco. Si riparte dal gol di Simone a Napoli e un sistema coraggioso". Con un particolare, non di poco conto: Edera sarà un ex della partita di domani, avendo giocato in Lega Pro con i crociati.