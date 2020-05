Corriere di Torino: "Baselli, l'uomo in più"

L'edizione odierna del Corriere di Torino apre la sezione sportiva titolando: "Baselli l'uomo in più". La ripresa del campionato sarebbe un nuovo inizio per tutti: dopo oltre tre mesi di stop si profila il via di un mini-campionato a sé stante per mille motivi. Un concetto che vale doppiamente per Daniele Baselli, se è vero che il centrocampista del Torino ha all’attivo solo 66 minuti in campo dal 15 dicembre. Considerando per buona la data del 13 giugno per la ripresa del campionato, per allora il numero 8 granata avrà raggiunto sei mesi di sostanziale inattività, a causa degli infortuni nella prima parte del 2020 che sono stati poi seguiti dalla clausura forzata causa coronavirus.