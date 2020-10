Corriere di Torino: "Belotti al centro di tutto"

vedi letture

Il Corriere di Torino oggi in edicola dedica ampio spazio al numero nove granata titolando: "Belotti al centro di tutto". "Se avessimo undici Belotti… Sarà stato questo, più o meno, il pensiero predominante del migliaio di tifosi del Torino ammessi all’Olimpico-Grande Torino, mentre uscivano dallo stadio dopo aver assistito al match contro l’Atalanta. Non tanto, o non soltanto, per la doppietta che quel giorno ha permesso al Gallo di arrampicarsi un pochino più in su nell’Olimpo della storia granata, affiancando Valentino Mazzola a quota 81 reti al terzo posto della classifica marcatori in Serie A. Ma anche e soprattutto per lo spirito indomito messo in mostra ancora una volta dal capitano granata", si legge sul quotidiano.