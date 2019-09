Il Corriere di Torino dedica ampio spazio ad Andrea Belotti, che sta trascinando gli azzurri come fa con i granata. "Mancini pensa al Gallo anche per attaccare la Finlandia", si legge all'interno del pezzo dedicato all'attaccante del Torino. L'anima della squadra, che con il suo carattere riesce a trascinare tutti. Nel match decisivo per le qualificazioni contro la nazionale finlandese, il ct dell'Italia potrebbe schierarlo dal primo minuto. Il centravanti si gioca una maglia da titolare con Ciro Immobile.