Corriere di Torino: "Belotti: noia muscolare. Niente Viola per lui"

"Belotti: noia muscolare. Niente Viola per lui". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Torino in prima pagina a proposito dei granata. L’ottimismo è finito. Male. Andrea Belotti è costretto a fermarsi, dopo aver saltato il Genoa dovrà stare a guardare anche Torino-Fiorentina, domenica alle 15. Il capitano ha stretto i denti, ma il dolore non diminuiva. E così ieri è stato sottoposto ad altri esami e questa volta è emersa una piccola lesione muscolare, impossibile da identificare con l’ematoma dei giorni scorsi.