© foto di stefano tedeschi

"Belotti quota 100". Questo il titolo a pagina 22-23 che il Corriere di Torino dedica al capitano e bomber dei granata Andrea Belotti: "Tutti i numeri del capitano del Torino. Ha 25 anni e non è mai stato così forte. Trascina, segna, frantuma primati. E cerca la tripla cifra anche in granata. Cento sono i gol segnati dal Gallo nei campionati professionistici grazie ai due di Brescia: 70 in serie A con il Torino, 16 tra A e B con la maglia del Palermo, 14 con quella dell’AlbinoLeffe tra serie B e Lega Pro. Per riuscirci gli sono servite 252 partite e meno di otto anni, cominciando dal gol di testa nel 4-1 con cui il suo AlbinoLeffe perse sul campo del Livorno il 10 marzo 2012".