Corriere di Torino: "Bentornato campionato. Il Toro inaugura la ripartenza"

L'edizione odierna del Corriere di Torino titola in prima pagina: "Bentornato campionato. Il Toro inaugura la ripartenza". Alle 19.30 torna il campionato. E tocca subito ai granata, contro il Parma di D’Aversa. Il mister Longo: "Sarà una situazione atipica per tutti, dopo tre mesi senza nulla... E solo giocando troveremo ritmo dei 90’ e della partita, per questo ora la testa conterà più delle gambe, perché quando qualcuno non avrà più birra in corpo dovrà gestire gli sforzi insieme ai compagni". Subito caccia a preziosi punti salvezza per i granata, che avranno di fronte un avversario ostico come i gialloblu.