Corriere di Torino: "C’è Chiesa per Pirlo"

vedi letture

"C’è Chiesa per Pirlo", titola il Corriere di Torino sul colpo della Juventus chiuso ieri. Ci sono stati ultimi atti di mercato più tranquilli in casa Juve. Anche se poi alla fine quella di ieri è stata una giornata di ufficialità e conferme, gli ultimi sforzi di Fabio Paratici sono stati profusi tra sabato e domenica. Prima di tutto, quello di ieri è stato e resterà il giorno di Federico Chiesa alla Juve. Anche se ancora lontano da Torino. È servita qualche ora in più del previsto per trovare l’intesa con la Fiorentina a proposito del rinnovo di contratto, necessario per equilibrarlo a quello firmato con la Juve (circa 4,5 milioni netti a stagione per cinque anni) e rendere possibile l’accordo per la cessione in prestito biennale con obbligo di riscatto: la precedente scadenza, infatti, era ancora fissata al 30 giugno 2022.