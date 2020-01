© foto di Mattia Verdorale

"C’è il Milan da mettere k.o.: Belotti sa come si fa". Questo il titolo che il Corriere di Torino dedica ai granata che stasera alle 20.45 affrontano a San Siro i rossoneri per la semifinale di Coppa Italia: "È un sentiero difficile, in salita, ma Belotti e compagni sono certi di potercela fare. Anche a questo è servito andare in ritiro. A compattarsi, come si dice. A parlarsi con calma, a cambiare i ritmi delle giornate, ad ascoltarsi. Ad analizzare errori e possibilità. A lavorare in un clima diverso".