Corriere di Torino: "C'è una Juve in vendita: 11 bianconeri in gioco"

© foto di Rosa Doro

"C'è una Juve in vendita", titola il Corriere di Torino che parla di ben 11 giocatori messi sul mercato dalla dirigenza: "Alla Juve c’è un’intera squadra al centro di voci e trattative di mercato. Non tutti partiranno ma il destino di qualcuno è già segnato mentre altri dipendono dalle offerte in arrivo sul tavolo e sul telefonino del ds Fabio Paratici, che in queste ore ha il dossier Mattia Perin in cima alla sua lista. Sfumato il trasferimento al Benfica, ora la Juve sta trattando con l’Aston Villa.In difesa c’è sempre il Manchester City su Joao Cancelo anche se Guardiola deve prima cedere Danilo. Anche Luca Pellegrini, che in settimana è rientrato a Torino, ha richieste per lasciare i bianconeri, sebbene in prestito. Sia Cagliari che Sassuolo lo prenderebbero per una stagione mentre in mezzo occhi sempre puntati su Merih Demiral e Daniele Rugani.In mezzo al campo cercano una nuova destinazione Sami Khedira e Blaise Matuidi. Ma il reparto più caldo è l’attacco. Gonzalo Higuain continua a respingere gli assalti della Roma mentre Mario Mandzukic ha detto di no ad offerte dalla Cina ed è in attesa di una mossa da parte di Everton o Borussia Dortmund. Moise Kean e Paulo Dybala sono quelli con più mercato".