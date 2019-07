© foto di Mattia Verdorale

"Ho detto nove no per un grande Toro". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina che il Corriere di Torino dedica alle parole del presidente dei granata Urbano Cairo. Quest'ultimo ha parlato direttamente dal ritiro di Bormio toccando molti temi: "Ho fatto una sorpresa alla squadra, era l'unico giorno in cui avrei potuto salire qui. C'è un bel clima intorno alla squadra. Credo che confermare il gruppo della scorsa stagione sia la scelta giusta. Abbiamo venduto solo giocatori come Ljajic, Niang e Avelar, già fuori dai piani. Tenere un giocatore importante è come comprarne uno: anche grazie alla nostra gestione oculata non ho bisogno di vendere".