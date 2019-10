Voci su un possibile avvicendamento in panchina in casa Torino: piace Gattuso? Dopo il ko con l'Udinese interviene il presidente Cairo. "Massima fiducia in Mazzarri" è il titolo scelto dal Corriere di Torino. Il presidente aggiunge: "Ho la massima fiducia nel lavoro di Mazzarri, dobbiamo trovare continuità ed evitare, in futuro, di sottovalutare avversari che solo sulla carta possono apparire facili. La squadra sa che deve impegnarsi al massimo. Lavorare sarà ovviamente indispensabile anche per quei giocatori che devono ritrovare la migliore condizione fisica".