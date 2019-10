Corriere di Torino, Can: "Juve, io posso"

Parla Emre Can. Il centrocampista di proprietà della Juventus, escluso dalla lista Champions, non è contento ma prova a scalare le gerarchie. Con la Germania è stato schierato da difensore centrale e ha fatto bene. "Io posso" è il titolo scelto dal Corriere di Torino. In una sola partita con la Nazionale tedesca il centrocampista ha giocato più minuti (90’) di quanti ne ha sin qui collezionati in tutta la stagione con la Juventus (78’). Nessuna polemica a differenza di un mese fa: "Le ultime parole di Sarri mi hanno fatto piacere. Penso che per me arriveranno momenti migliori, anche in bianconero. Quando tornerò dalla Nazionale spero di giocare di più".