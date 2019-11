"Carità Cristiano": gioco di parole nel titolo del Corriere di Torino. Effetto CR7 anche sugli ingaggi della Juventus. Rinnovo e stipendio più alto per Bonucci, ma pure per Pjanic, Alex Sandro, Cuadrado. Con i suoi 31 milioni di euro netti a stagione, il portoghese guarda il resto della rosa della Juve dall’alto in basso ma anche gli altri big bianconeri hanno alzato l'asticella.