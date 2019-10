"Che Juve a San Siro! E' la notte di Dybala": questo il titolo del Corriere di Torino, in prima pagina. La Juve vince in casa dell'Inter con il risultato di 2-1. Sarri, a sorpresa, manda in campo Dybala e Bernardeschi dall'inizio e l'argentino è decisivo con il gol del vantaggio dopo appena 4 minuti. Lautaro Martinez la pareggia su rigore. Il tecnico bianconero manda in campo l'artiglieria pesante e Gonzalo Higuain risolve la gara, regalando i 3 punti e il sorpasso su Conte.