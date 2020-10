Corriere di Torino: "Chiesa resta nel mirino Juve. Douglas Costa però resiste"

"Chiesa resta nel mirino Juve. Douglas Costa però resiste", si legge sul Corriere di Torino oggi in edicola. Dai contatti continui con l’intermediario Fali Ramadani si è passati a un’offerta che prevede un prestito oneroso con opzione di riscatto (diritto pronto a diventare obbligo quasi automaticamente) per una cifra complessiva compresa tra i 45 e i 50 milioni. Nessun problema per quel che riguarda l’accordo col giocatore, già ritoccato verso il basso rispetto a quello individuato un anno fa prima che Rocco Commisso bloccasse l’operazione: pronto per Chiesa un ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione. Per riuscire ad affondare il colpo serve però fare spazio, in organico e a bilancio. Se Douglas Costa non si sblocca è ora Daniele Rugani a rappresentare una possibile fonte di guadagno.