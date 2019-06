"Conte contestato anche a Madrid". Questo il titolo in taglio alto dell'edizione odierna del Corriere di Torino. Episodio spiacevole ieri per il tecnico dell'Inter, a Madrid per assistere alla finale di Champions League, che mentre si dirigeva al Wanda Metropolitano è stato contestato da alcuni sostenitori della Juventus che non gli hanno perdonato il passaggio in nerazzurro.

Bravo Toro - "Toro, bravo, bis". Questo il titolo dedicato alla formazione granata. Il quotidiano ha intervistato quattro ex granata (da Asta a De Biasi passando per Maspero e Rampanti) per fare un commento sulla stagione della formazione di Walter Mazzarri.