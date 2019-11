"CR7 e altre fughe". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Torino sulla Juventus. Non è il primo. E non sarà l’ultimo. La fuga di Cristiano Ronaldo negli spogliatoi, senza sedersi in panchina, e la sua uscita dallo Stadium prima del triplice fischio di Juve-Milan fanno scoppiare un caso analogo se non più grande a quelli deflagrati per il comportamento di altri due illustri fuggitivi, Pirlo e Dybala, sotto la gestione di Conte e di Allegri. Sarri ha provato a disinnescare la bomba-CR7 arrivando (addirittura) a ringraziare il Ronaldo furioso «perché si è comunque messo a disposizione» e ribadendo i motivi fisici che lo hanno portato a sostituirlo per la seconda volta in quattro giorni, dopo il precedente di Mosca: «In allenamento Cristiano ha preso un colpo al collaterale interno, mi pare quello del ginocchio destro».