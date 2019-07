© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Torino oggi in edicola pone in prima pagina un'immagine di Matthijs De Ligt sorridente appena atterrato all'aeroporto di Torino. "Ciao bianconeri", queste le prime parole pronunciate in un video dal difensore olandese, davanti ai circa 150 tifosi che lo hanno atteso fino alle 22.10, orario del suo arrivo. Oggi le visite mediche poi domani la presentazione ufficiale, un anno dopo la presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo, ecco che a Torino arriva un altro fenomeno, stavolta in difesa.