Corriere di Torino: "De Ligt è tornato"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Torino oggi in edicola titola: "De Ligt è tornato". Cristiano Ronaldo crea, Matthijs De Ligt conserva. Ecco i due principali protagonisti della vittoria sul Parma che ha permesso alla Juventus di andare a +4 sull’Inter. Cristiano e Matthijs si sono lasciati alle spalle le critiche di novembre e dicembre. CR7 e MDL4, sempre più dominanti, adesso si godono gli applausi scroscianti dello Stadium. Complice il ko di Demiral, l’ex capitano dell’Ajax si è ripreso quel posto da titolare al fianco di Bonucci che aveva perso per sei partite consecutive tra il 2019 e il 2020. Ed ora vuole continuare la sua crescita in bianconero.