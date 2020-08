Corriere di Torino: "De Ligt, spalla operata. Rientro a novembre"

vedi letture

Si è operato ieri Matthjis De Ligt, e così il Corriere di Torino titola: "De Ligt, spalla operata. Rientro a novembre". Dovendo riportare la difesa della Juve ai livelli di impermeabilità di un tempo, poteva cominciare meglio l’avventura di Andrea Pirlo. Perché tanto per iniziare, sapere di dover fare a meno per circa tre mesi di Matthijs de Ligt, non è proprio il massimo della vita. Ieri il centralone olandese ha infatti subito l’intervento chirurgico di stabilizzazione alla spalla destra necessario per evitare di continuare a soffrire come negli scorsi mesi: il primo infortunio risale al 23 novembre, quando in occasione di Atalanta-Juventus per la prima volta la sua spalla è uscita fuori sede per poi continuare a ballare fino a questi giorni.