Corriere di Torino: "Dieci milioni dagli Agnelli"

"Dieci milioni dagli Agnelli". Questo il titolo in taglio laterale sulla prima pagina del Corriere di Torino in edicola in riferimento alla donazione fatta dal presidente della Juventus e dalla sua famiglia: "La famiglia Agnelli ha deciso di donare dieci milioni e di acquistare alcuni respiratori per l'emergenza coronavirus".