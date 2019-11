Corriere di Torino dopo il ko con l'Inter: "Toro, una serata al contrario"

Le due torinesi protagoniste degli anticipi del sabato, da cui una esce con il sorriso e l'altra invece con qualche problema di troppo. In virtù di ciò, sulla prima pagina del Corriere di Torino ruba tanto spazio il calcio, a cominciare dal k.o. granata in casa contro l'Inter: "Toro, una serata tutta al contrario". Il quotidiano sottolinea come in una notte stregata Walter Mazzarri perde anche il suo capitano Belotti, fermato da un problema alla schiena.

Sorride la Juventus - C'è l'altra parte di Torino (e d'Italia) che invece esulta perché la Juventus resta la regina del nostro campionato, battendo anche l'Atalanta in trasferta, di rimonta, nel finale, dopo un rigore sbagliato, peraltro, dagli orobici. "Doppietta Higuain, preghiera Dybala", titola il Corriere di Torino, evidenziando come siano stati gli argentini a trascinare la Vecchia Signora ad un successo fondamentale.