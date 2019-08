© foto di Mattia Verdorale

"Doppio Zaza, il Toro è lanciato". Titola così in prima pagina il Corriere di Torino sulla vittoria dei granata al debutto in campionato contro il Sassuolo: "Ha lasciato il segno. Chi lo cercava lo ha trovato, è la Z il segno impresso su questa partita contro il Sassuolo. Finisce 2-1, il Toro cancella subito i rumors, conquista la prima vittoria nella partita d'esordio del campionato, la quarta su sei già giocate in stagione. E ancora la lettera di Simone Zaza, è musica che sembra uscita da un antico e magnifico telefilm di Zorro".