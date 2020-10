Corriere di Torino: "Due settimane per il Toro"

Il Corriere di Torino oggi in edicola titola nella propria sezione sportiva: "Due settimane per il Toro". Genoa-Torino è stata rinviata a data da destinarsi a causa del grave focolaio di coronavirus (16 positivi tra calciatori e staff) che ha completamente bloccato l’attività della squadra ligure. La decisione della Lega Serie A è arrivata ieri poco dopo le 14, al termine di un convulso Consiglio straordinario che era iniziato addirittura mercoledì pomeriggio. Il rinvio del match contro il Genoa porta lo staff tecnico a dover riorganizzare il lavoro, considerando che – essendoci la sosta Nazionali in mezzo – la prossima partita in calendario ad oggi è Torino-Cagliari del 18 ottobre.