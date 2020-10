Corriere di Torino: "Dybala e Belotti priorità rinnovi"

Il Corriere di Torino in edicola questa mattina si concentra in apertura sul futuro in bilico di due attaccanti: "Dybala e Belotti priorità rinnovi", titola il quotidiano. Per l'argentino i tempi stringono: serve un ingaggio super fino al 2025 per trattenerlo. In discesa, invece, il discorso che riguarda il Gallo: presto l'incontro con Vagnati. L'altra priorità è Nicolas Nkoulou.