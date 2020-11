Corriere di Torino: "Dybala è la brutta copia di se stesso. Può diventare un caso"

"Dybala è la brutta copia di se stesso. Può diventare un caso", si legge stamane sul Corriere di Torino. La Joya rischia la panchina domani in Ungheria: sembra soffrire la concorrenza di Morata e Kulusevski. L'argentino è un fuoriclasse o un ottimo giocatore? Una domanda che torna di moda ed il dubbio in questo periodo è lecito. Dybala è la brutta copia di se stesso, e rischia di finire ai margini del progetto di Pirlo. Sta accusando enormemente la nuova concorrenza di Morata e Kulusevski: entrambi attualmente sono molto più meritevoli di giocare dall'inizio domani in casa del Ferencvaros. Paulo deve ritrovare il sorriso andato perduto. La speranza è che questo non derivi dal tanto dibattuto rinnovo di contratto in scadenza nel 2022, una questione ormai impantanata da mesi e mesi.