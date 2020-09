Corriere di Torino: "Dybala torna in gruppo e punta la notte dell’Olimpico"

"Dybala torna in gruppo e punta la notte dell’Olimpico", titola il Corriere di Torino. Paulo Dybala vede la luce in fondo al tunnel e, soprattutto, la possibilità di tornare in campo, forse già a partire da Roma-Juve di domenica sera. Ieri il numero 10 bianconero è tornato ad allenarsi in gruppo per la prima volta da luglio. Il 26, giorno in cui la Juve vinse matematicamente lo scudetto contro la Sampdoria, La Joya aveva accusato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Cercò di bruciare i tempi per essere in campo in Juve-Lione, il 7 agosto, ma la sua partita durò appena 14 minuti per un riacutizzarsi del problema. Ora Andrea Pirlo ritrova l’argentino e sicuramente lo avrà a disposizione domenica sera all’Olimpico. L’impiego dal primo minuto è incerto, anche per motivazioni tattiche, ma intanto Dybala è tornato ad allenarsi con il resto della squadra e questa non può che essere una buona notizia per i bianconeri.