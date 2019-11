Il Corriere di Torino in edicola oggi, dedica spazio in prima pagina alla vittoria della Juve in Champions contro l'Atletico Madrid: "Dybala, una Joya (anche) eccessiva" scrive il quotidiano. Fa discutere il gesto del saluto militare dell'argentino dopo il gol. Dybala è andata ad abbracciare Demiral, imitando il gesto del saluto militare turco. Per la Joya subito giocate da vero campione, gol incredibile su punizione che piega l’Atletico e un gesto al compagno Demiral che fa discutere. Paulo dopo la gara ha chiarito: "Prendiamo in giro Merih, era solo uno scherzo".