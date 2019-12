"Juve, allarme a metà". Questo il titolo a pagina 22 che il Corriere di Torino dedica alla Juventus: "Bentancur salta la Champions e domenica l’Udinese. Gli esami escludono lesioni: stop per una sola settimana. Ma Sarri contro i friulani ha solo Rabiot, Matuidi e Can. Una situazione non ideale, per usare un eufemismo, visto che è proprio in mezzo al campo che il Sarrismo sembra non aver ancora attecchito e in una partita, quella contro l’Udinese, nella quale Sarri (salvo ribaltoni) si troverà faccia a faccia con un suo ex collaboratore: Luca Gotti, tecnico dei friulani, che la scorsa stagione era nel suo staff al Chelsea".