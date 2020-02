E' crisi nera per il Torino, al quale non è bastato il cambio in panchina: via Mazzarri, dentro Longo eppure il risultato per ora è lo stesso. La sconfitta interna con la Sampdoria certifica tutti i problemi già palesati nella gestione precedente, ma è chiaro che sia ancora presto per vedere la mano del nuovo allenatore. Il Corriere di Torino in prima pagina si dedica anche ai granata: "Il Toro scatta ma poi si spegne", sottolineando il vantaggio iniziale di Verdi e la rimonta blucerchiata.