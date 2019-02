© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere di Torino di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria della Juventus contro il Bologna al Dall'Ara per 1-0: "Max riparte e boccia Cancelo". Il tecnico bianconero si prende i tre punti e poi dichiara: "Madrid ci ha lasciato delle scorie". L'allenatore, che fa le prove per il ritorno contro l'Atletico, risposta il portoghese terzino e intanto pensa a promuovere Bernardeschi sempre più titolare.