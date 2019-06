Corriere di Torino e le parole di Bonifazi: "Toro, ci sono"

"Toro, ci sono". Questo il titolo, nelle rispettive pagine sportive, dell'edizione odierna del Corriere di Torino sulle parole di Kevin Bonifazi.

Sarà proprio vero che chi semina raccoglie, perché senza dover spendere milioni il Torino si ritrova in casa un altro difensore di qualità e prospettiva. Si chiama Bonifazi e nella Serie A appena terminata ha raccolto 27 presenze (condite da 2 reti) in quella Spal che si è salvata con agio. Il ragazzo ha appena compiuto 23 anni e alla corte di Leonardo Semplici si è dimostrato perfetto per la difesa a tre. Il che non può che far piacere a Walter Mazzarri, che notoriamente predilige lo stesso tipo di retroguardia. Peraltro il tecnico granata conosce bene Bonifazi: lo aveva avuto a disposizione da gennaio a maggio del 2018, dandogli diverse occasioni in quel finale di stagione (6 presenze nelle ultime 9 partite)."Sono felice di avere un contratto col Torino – ha detto Kevin, in conferenza stampa – per ora tornerò lì, poi vediamo cosa succederà sul mercato. Ancora non ho sentito Mazzarri: non so dove, ma vorrei giocare"