Corriere di Torino e le parole di Rabiot: "Devo crescere"

"Devo crescere". Questo il titolo nelle rispettive pagine sportive del Corriere di Torino sulle parole di Rabiot. Adrian Rabiot ha perso il pallone che Harry Kane ha trasformato in un incredibile 3-2. Ma nel dopo gara il francese, che non giocava una partita dal 5 dicembre, non ci pensa. «Nel complesso è stata una buona gara — dice Adrian, all’esordio in bianconero —. Siamo stati più in difficoltà nel primo tempo, ma eravamo contro un’ottima squadra, che è molto più avanti di noi dal punto di vista della preparazione fisica. Nel secondo tempo abbiamo toccato più la palla e giocato più di squadra, e siamo migliorati anche grazie ai gol.