Corriere di Torino e le storie di Berruto: "Il Grande Toro che ispirò il Che"

vedi letture

In prima pagina sul Corriere di Torino c'è spazio, come ogni domenica, per la rubrica "Le storie di Berruto", dove Mauro Berruto racconta alcuni aneddoti importanti."Il Grande Toro che ispirò il Che", il titolo che si legge in taglio alto sull'edizione piemontese del quotidiano.