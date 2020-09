Corriere di Torino: "È sbarcato ieri l'agente di Dybala"

vedi letture

"È sbarcato ieri l'agente di Dybala". Titola così in taglio sulla propria prima pagina il Corriere di Torino in riferimento al futuro della Joya: "Nelle scorse ore dall’Argentina è arrivato un aereo con altri due ospiti speciali: Jorge Antun e Alicia, la mamma di Paulo Dybala. E quando ormai la tavola sembrava apparecchiata per sancire una rinnovata pace con il rinnovo del contratto, poi ci si è di nuovo fermati. Troppo ampia la distanza tra domanda e offerta, a livello economico ma non soltanto. Certo, si parla e si parlerà di soldi".