Corriere di Torino: "E' un vero Gallo"

"E' un vero Gallo": titola così il Corriere di Torino nella sua sezione sportiva. Il Gallo Belotti continua a segnare. Il capitano del Torino è a 5 gol dopo 7 gare in A. Ha un'ottima media e segna come nel 2016-17 quando arrivò a 26 reti. Ma non solo: da marzo meglio di lui soltanto Robert Lewandowski del Bayern Monaco e Aubameyang dell'Arsenal.