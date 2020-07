Corriere di Torino elogia Zaza: "Non segna, ma è insostituibile"

vedi letture

"Zaza non segna ma è insostituibile". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere di Torino, ovviamente per quanto riguarda lo sport. In prima pagina, nel suo taglio alto, si elogia l'attaccante del Torino, che sarà titolare nella sfida tra i granata e la Fiorentina in programma per stasera.