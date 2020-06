Corriere di Torino esalta Bentancur: "La Juve è tua"

Tra i migliori in campo della Juventus nella sfida contro il Milan c'è stato sicuramente Rodrigo Bentancur. E il titolo che troviamo in apertura di sezione sportive all'interno delle pagine del Corriere di Torino è dedicato proprio a lui: "Bentancur, la Juve è tua", sottolineando come sia diventato un punto fermo per Sarri.