Corriere di Torino esalta i numeri di Sirigu: "Il gigante del Toro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il gigante del Toro" titola il Corriere di Torino oggi in edicola in riferimento a Salvatore Sirigu, migliore in campo nella partita contro il Genoa nell'ultimo turno di campionato: "Ha chiuso la porta per la 13esima volta in campionato. Mazzarri lo incorona: 'È il migliore'. E i numeri confermano". Soltanto Handanovic ha una percentuale di parate migliore in A: 76.3-76.1%. Nel taglio basso: "Una Pasqua di corsa per Iago. Vuole rientrare con il Milan. I granata tornano oggi al lavoro al Filadelfia. Il 3 maggio l'alternativa per l'attaccante".