"EuroJuve, grandi segnali di Sarrismo". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Torino. Bella Juve ieri sera allo Stadium che supera i tedeschi del Bayer Leverkusen per 3-0. A segno Higuain, in gol in Champions dopo un anno e mezzo, Bernardeschi e Ronaldo. Grande protagonista l’argentino che oltre al gol, ha perfezionato l’assist per il 2-0. Standing ovation per lui alla sostituzione.