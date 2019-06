© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Sul Corriere di Torino di oggi, lo sport trova spazio anche in prima pagina. "L'Europa del Toro a un passo dalla realtà" è infatti il titolo dedicato ai granata. Oggi infatti avverrà il sorteggio del preliminare di Europa League, con la possibile sanzione che eliminerebbe il Milan, ripescando di fatto la squadra di Mazzarri. Curiosamente, anche l'ultima avventura europea dei granata fu causata da un episodio simile, quando a vedersi negata l'Europa conquistata sul campo fu il Parma.

La Juve tenta con il #Pogback - Ma c'è anche spazio per la Juventus in prima pagina, con l'idea del possibile ritorno in bianconero di Paul Pogba. Idea che diventa sempre più probabile: "Vuole tornare" è la voce ricorrente. Non sarà però semplicissimo: il Manchester United chiede tanto e sul francese c'è anche la forte concorrenza del Real Madrid.