Corriere di Torino: "Ferrara: «Poco Sarrismo, tanta Juve»"

"Ferrara: «Poco Sarrismo, tanta Juve»". Queste le parole dell'ex difensore in taglio basso sulla prima pagina del Corriere di Torino: "Sull’uscio della sfida con l’Udinese, Ciro Ferrara aveva azzardato: «La Juve vince lo scudetto domenica». (Pre)detto fatto. Ora è tempo di giudizi da chi, in casa bianconera ci ha giocato 11 stagioni (e 358 partite), vincendo tutto: «I bianconeri hanno vinto per l’abitudine che hanno ormai alla vittoria, e a stare a certi livelli». Ma per la rivoluzione, bisognerà aspettare: «Non ho visto Sarrismo, ma lui può comunque togliersi qualche sassolino»".