© foto di Mattia Verdorale

"Filadelfia e Robaldo, Toro danneggiato". Titola così il Corriere di Torino a pagina 17 per quanto riguarda i granata: "Il presidente Urbano Cairo attraverso Instagram spiega i ritardi sull’area per il vivaio («gara vinta nel 2016, c’era Fassino») e lo stadio: «La Fondazione non investe i soldi che ha». Nel Toro di domani ci sono le strutture, che sono la chiave per un club di alto livello: il Filadelfia e il Robaldo, simboli del Toro di ieri, oggi e domani".