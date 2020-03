Corriere di Torino: "Gigi per sempre"

"Gigi per sempre". titola il Corriere di Torino nelle pagine sportive a proposito di Gigi Buffon. Ieri ha parlato dai canali social bianconeri, raccontando i suoi giorni in quarantena e spiegando le sue intenzioni per l'anno prossimo: "Non so cosa farò l’anno prossimo, è vero che due anni fa praticamente mi ero ritirato e poi è successo quello che è successo. Perché non sto smettendo? Perché sto bene. E per avere rispetto dei sogni che avevo quando ero Gigi bambino, quel bimbo là lo devo rispettare. A quell’età mi sarei emozionato anche se mi avessero detto che sarei diventato un portiere di serie C".