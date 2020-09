Corriere di Torino: "Gli ex attaccanti: 'Juve, meglio Dzeko'"

vedi letture

"Gli ex attaccanti: 'Juve, meglio Dzeko'". In taglio basso, il Corriere di Torino registra la preferenza per il bosniaco rispetto a Suárez da parte degli ex centravanti. Come Totò Schillaci, che consiglia Dzeko pur preferendo l'uruguaiano: "A me piacciono i giocatori con le mie caratteristiche: mi rivedo un po' in Suárez, ma l'attacco bianconero ha più bisogno di Dzeko". Anche secondo Serena e Ravanelli l'ex City rappresenterebbe l'opzione migliore per il reparto offensivo della Vecchia Signora.