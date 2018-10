Corriere di Torino: "Granata a lavoro con il suo WM"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere di Torino in edicola fa il punto sulla formazione granata. "Il Grande Torino vinceva e dominava con il WM: era questo il sistema di gioco utilizzato dagli Invicibili. Il Torino di oggi - si legge - lavora per provare a diventare grande con il suo WM. Ovviamente non si parla di sistema di gioco, ma di Walter Mazzarri". Ieri è stato il compleanno del mister ex Napoli e Inter: brindisi rapido a fine allenamento per i 57 anni del tecnico. I regali? Il Toro che cambia sistema e ttre punti col Frosinone.